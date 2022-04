Georgi lint ja Z- täht said keelu: riigikogu võttis vaenusümbolite keelamise eelnõu vastu

Eile läbis vaenusümbolite eksponeerimist keelustav seadus teise lugemise. Tänase riigikogu istungi esimeseks päevakorrapunktiks on kõnealuse eelnõu lõpphääletus.

Kahe ühendatud eelnõu (556 SE ja 576 SE) järgi tehakse karistusseadustikus muudatused, mis on seotud Venemaa rünnakuga Ukraina vastu ja tagavad karistuse agressiooniga liitumise korral.

Eelnõu järgi on kuriteona karistatav liituda agressiooniakti toime paneva välisriigi relvajõudude või muu välisriigi agressiooniaktis osaleva relvastatud üksusega, osaleda välisriigi agressiooniakti toimepanemises või ettevalmistamises või teadvalt vahetult toetada välisriigi agressiooniakti, sealhulgas seda rahastada. Sellise teo eest on ette nähtud kuni viieaastane vangistus. Kui sellise teo paneb toime juriidiline isik, on talle ette nähtud rahaline karistus.