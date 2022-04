Jüri Ratas Keskerakonna volikogul: meie soov oli lisaeelarves suurem kui täna kokkulepitu

«Eesti huvide eest seismine ei ole siia jõudvate naiste ja laste tõrjumine, nendega hirmutamine või nende alavääristamine,» rõhutas Jüri Ratas. Ta lisas, et vastupidi, see pole mitte ainult inimlik, vaid ka mõistlik, et sõjapõgenikud saaksid siin rahu, vajalikku tuge ja abi, et olla meie ühiskonna täisväärtuslikud liikmed, töötada ja harida oma lapsi.

«Oleme lisaeelarves ette näinud muu hulgas kohanemisprogrammi, kus lisaks Eesti elu ja väärtuste tutvustamisele õpetatakse ajutise kaitse saanutele ka eesti keelt.»

Jüri Ratase sõnul peab Keskerakond õigeks sõja eest põgenenud naiste, laste ja oma perekonda hoidvate isade aitamist, kuid peame seejuures toetama siin elavaid inimesi. Lisaeelarvet kokku pannes seisis Keskerakond kindlalt selle eest, et Eesti pered ja eakad saaksid riigipoolset tuge, meie põllumehed oleksid konkurentsivõimelisemad ning toimetulekutoetus kasvaks 200 euroni, lisas riigikogu esimees.

«Tõsi, meie soov oli suurem kui täna kokkulepitu, kuid teeme mitmed olulised sammud. Seda me julgeoleku tagamisel, sealhulgas nii siseturvalisusesse panustamisel, aga ka keskmaa õhutõrje hankimisel. Energiajulgeoleku jaoks tegime vajalikud otsused: varume gaasi, investeerime LNG terminali rajamisse ning liigume edasi analüüsiga tuumajaama ehitamiseks. 50 eurot igale lapsele ja eakale annab sügisel kütteperioodi algul veidigi lisatuge,» loetles Jüri Ratas peamisi prioriteete.

Erakonna juhi hinnangul tuleb riigil mõelda erakordsetes oludes mitu käiku ette. Jüri Ratas toonitas, et tarbijahinnad kasvasid märtsis võrreldes eelmise aasta sama kuuga 15,2 protsenti ja rahandusministeeriumi viimase prognoosi kohaselt on tänavune inflatsioon keskmiselt 12,7 protsenti.

«Need on muret tekitavad numbrid,» nentis Jüri Ratas. «See on ka üks põhjus, miks näeme väga selgelt tarvidust vaadata üle perehüvitiste süsteem. Aeg on edasi läinud ning on päris selge, et toetus lastele ja peredele peab tõusma. Nii, nagu pensionid, tuleb ka perehüvitised indekseerida,» rääkis Ratas.

Tema sõnul võiks võtta suuna, et esimese ja teise lapse toetus tõuseks 100 euroni ning lasterikaste perede igakuist toetust tõstetakse 300 eurolt vähemalt 700 euroni. Postimehe täpsustavale küsimusele vastati, et erakond on selleks juba esimesed sammud astunud, hetkel käib nn korjevoor ning seejärel otsitakse selles poliitilist kokkulepet. Sellel on kaks põhilist eesmärki: toetada lastega peresid ning muuta Eesti iive positiivseks.