FOTOD ⟩ Riigikogu esimees Jüri Ratas võttis vastu kodumetsade kaitseks kogutud allkirjad

Rahvaalgatuse eestvedaja Farištamo Elleri sõnul ei kaitsta asulalähedasi metsi süsteemselt, olgugi et põhiseadus kohustab Riigimetsa Majandamise Keskused (RMK) riigimetsa haldama rahvusliku rikkusena, mida tuleb kasutada säästlikult.

«Metsamajandamise kohustust ettekäändeks tuues planeerib RMK asulalähedastes metsades lageraieid, mis ei ole kooskõlas tasakaalustatud metsamajandusega,» nentis Eller ja lisas, et nii ei jää kohalikel muud üle, kui kaitsta riigimetsi iseseisvalt.

Säästva arengu seadus rõhutatab, et inimestele rahuldav elukeskkond ja majandusarenguks vajalikud ressursid tuleb tagada looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning looduslikku mitmekesisust säilitades. Samuti on majandustegevuse põhinõueteks on looduskeskkonna saastamise minimeerimine ja loodusvarade kasutamine looduslikku tasakaalu säilitavates kogustes. Rahvaalgatusega nõutaksegi lageraiete lõpetamist asulametsades.