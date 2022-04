Väliskomisjonide juhid nõuavad ühisavalduses Kara-Murza vabastamist

«Need viimased süüdistused Vladimir Kara-Murza vastu on jultunud väljamõeldis, mille eesmärk on juhtida tähelepanu kõrvale Putini sõjakuritegudelt ja heidutada teisi julgeid venelasi Kremli vastu sõna võtmast. 2015. ja 2017. aastal elas Vladimir Kara-Murza üle kaks peaaegu surmaga lõppenud mürgitamist, mille süüdlasi otsides jõudsid uurivad ajakirjanikud Venemaa ametivõimudeni. Seetõttu oleme me sügavalt mures Vladimir Kara-Murza julgeoleku pärast,» ütlevad väliskomisjonide juhid avalduses.

Nad märgivad, et pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on rohkem kui 15 000 venelast kinni peetud sõja kritiseerimise või vastustamise või rahumeelselt sõja vastu meeleavaldamise eest. «Lisaks sellele on sadadele venelastele esitatud süüdistus sellesama orwelliliku seaduse alusel, mille rikkumises Vladimir Kara-Murzat süüdistatakse. Putin ja tema režiim on näidanud, et on valmis rikkuma mis tahes riigisisest või rahvusvahelist seadust, et suruda maha poliitiline opositsioon kodumaal ja alistada naaberriigid,» seisab avalduses.