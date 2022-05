Riigikogu lõpetas lisaeelarve eelnõu esimese lugemise

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (RE) ütles Riigikogu ees lisaeelarve algatamist põhjendades, et iseseisvuse taastanud Eesti on silmitsi tõsiseima julgeolekukriisiga. «70 päeva tagasi alustas Venemaa Ukrainale uut täiemahulist sõjalist kallaletungi. Me teame, et Eestile ei ole praegu otsest sõjalist ohtu, aga me teame ka, et Euroopa seisab vastakuti sõgeda vastasega. Me peame oma julgeoleku, rahvusliku julgeoleku tugevdamiseks tegema kõik, mis selleks vajalik on,» ütles ta.

Lisaeelarve jaguneb tema sõnul kolmeks osaks: Eesti laiapindse julgeoleku ja vastupanuvõime suurendamiseks on eelnõus ette nähtud 255,6 miljonit, energiajulgeoleku tugevdamiseks 257,3 miljonit ja sõja eest varju tulnud põgenike toetamiseks 242,7 miljonit eurot.

Pentus-Rosimannuse sõnul kiitis valitsus juba aasta algul põhimõtteliselt heaks kava panustada Eesti laiapindse riigikaitse tugevdamisse järgmistel aastatel täiendavalt üle 800 miljoni euro. Tema sõnul peab kava alusel hangitav relvastus tooma võimalikult kiire Eesti sõjalise võime kasvu ning lisaeelarves kajastub sellest vaid esimene osa.

«Lisaks, Siseministeerium investeerib laiapindsesse riigikaitsesse miljoneid eurosid. Oleme neid otsuseid tehes juba tuginenud Ukrainas toimuva kohta tehtud järeldustele,» ütles ta ning tõi esile nii ohuteavituse süsteemi loomise, evakuatsioonivarude täiendamise kui ka kontrolli tugevdamise idapiiril.

Perede toimetuleku toetamiseks on ministri sõnul lisaeelarve eelnõus 28 miljonit eurot, millega suurendatakse 33 protsendi ehk 50 euro võrra toimetulekupiiri. «Kuine toimetulekutoetus tõuseb 200 euroni täiskasvanu puhul ja 240 euroni lapse puhul,» ütles ta.

Pentus-Rosimannuse sõnul näeb lisaeelarve ette vahendid ka selleks, et siduda Eesti täielikult lahti Venemaa gaasist. «Kuni 170 miljoni euro eest moodustatakse Eesti gaasivaru, mille puhul on valitsus seadnud tingimuse, et seda ei tohi hankida ja moodustada Vene gaasist. Kuni 30 miljonit eurot panustatakse LNG-võimekuse loomisesse,» rääkis ta ning lisas, et investeeringud on ette nähtud ka energiasäästu ja taastuvenergia väikelahendustesse.

Samuti võimaldab lisaeelarve ministri sõnul katta Ukrainast saabunud sõjapõgenike vastuvõtmisega seotud esmased kulud, sealhulgas kulud majutusele, toidule ja arstiabile. «Teine väga oluline osa on siin kindlasti seotud meie Eesti haridussüsteemi tugevdamisega. Me oleme Ukrainale lubanud, et me võimaldame nende lastel Eestis varjul olemise ajal haridusteed jätkata kõikidel haridusastmetel. Selleks tugevdame Eesti haridussüsteemi 77 miljoni euroga, sealhulgas eesti keele õpet nii alushariduses kui ka üldhariduses,» lisas Pentus-Rosimannus.

Läbirääkimistel võtsid sõna Urmas Reitelmann Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Aivar Kokk Isamaa, Mart Võrklaev Reformierakonna ja Riina Sikkut Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist.

Lisaeelarve eelnõu teiseks lugemiseks saab muudatusettepanekuid esitada 11. mail kella 15ni.

Esimese lugemise läbis kolm lisaeelarvega seotud eelnõu

Esimese lugemise läbis valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE).