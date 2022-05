AJAJOON ⟩ Kuidas selgitati kiirkorras koostatud kiirtestide hanget?

Erilise kiirusega kiirtestide hanke korraldanud haridus- ja teadusminister Liina Kersna (RE) on juba varem nii mõnelgi korral pidanud hanke õiguslikkust kommenteerima. Samuti on seda veidi selgitanud riigikontrolör Janar Holm. Paslik oleks meenutada, mida on nad sellest rääkinud.