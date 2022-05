Kaja Kallas Soome riigijuhtide pöördumisest: see on suurepärane uudis

Kaja Kallas kirjutab oma Facebook'i lehele pandud postituses, et täna on ajalooline päev, sest Soome president Sauli Niinistö ja peaminister Sanna Marin andsid just teada, et toetavad Soome astumist NATO liikmeks.

«See on suurepärane uudis. Meid on Soomega alati sidunud soe sõprus ja lähedased suhted. Nüüd on meie ühine naaber Venemaa muutunud keerulisest naabrist paariariigiks ja meil peab olema valmisolek uues reaalsuses tagada meie piirkonna julgeolek. Kui meist Soomega saavad liitlased NATO-s, tähendab see, et ka meie kaitsealane koostöö saab sisse uue hoo ning meie ühine julgeolek saab tugevam,» kirjutas peaminister.

«Lõplik otsus liitumise kohta on Soome parlamendi kätes ning seejärel peavad ka kõik NATO liikmesriigid vastuvõtmise heaks kiitma. Kindel on see, et Soomel pole NATO-s paremat sõpra kui Eesti,» lisas ta.

Soome presidendi Sauli Niinistö ja peaministri Sanna Marini neljapäeval tehtud ühisavalduse kohaselt peab Soome taotlema NATO liikmeks saamist nii kiiresti kui võimalik.

«NATO liikmesus tugevdaks Soome julgeolekut. NATO liikmena tugevdaks Soome kogu kaitseallianssi. Soome peab taotlema NATO liikmeks saamist viivitamata. Me loodame, et riiklikud sammud, mida tuleb veel astuda selle otsuse tarbeks, tehakse kiiresti mõne päeva jooksul,» teatasid riigipea ja valitsusjuht.

Presidendi kantselei avaldatud teates põhjendavad Niinistö ja Marin, et pole varem soovinud oma seisukohti avaldada, kuna on soovinud anda aega nii Soome parlamendile kui ühiskonnale tervikuna oma positsiooni kujundamiseks. Lisaks on vajatud aega rahvusvaheliseks suhtlemiseks nii NATO ja selle liikmesriikidega kui ka Rootsiga.

Niinistö ja Marini ühisavaldus tähendab, et Soome esitab üsna kindlasti taotluse alliansiga ühinemiseks, ehkki mõned sammud tuleb astuda veel enne seda.

«Nüüd, kui otsustamise hetk on lähedal, teatame oma ühisest seisukohast, informeerides sellega ka parlamendifraktsioone ja parteisid,» ütlesid Niinistö ja Marin.