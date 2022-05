VIDEO JA FOTOD ⟩ Kallas: valitsuskriisidega olen pidanud tegelema vähem, kui Jüri Ratas EKRE pärast vabandama pidi

Peaminister Kaja Kallas sõnas valitsuse pressikonverentsil, et EKRE on asunud vaevaga valminud eelnõud muudatusettepanekutega ummistama. Kuidas koalitsioonis nende obstruktsiooni murda? «Meil on need tööriistad, mis meil on. Üks tööriist on usaldusega sidumine, st siduda eelnõu valitsuse usaldusega ja seda ilma muudatusettepanekuid arutamata n-ö läbi suruda. Kui poliitiline reaalsus on uus, siis eks see on üks plaani (Keskerakonna - toim) osa.»