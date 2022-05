Kristina Kallas: väga vastutustundetu on praegu tegeleda poliitmängudega

«Eestil on vaja valmistuda EL ja NATO tippkohtumisteks juunis, kus tehakse kogu Euroopa tulevikku pikalt paika panevaid otsuseid,» sõnas erakonna esimees.

«Tegeleda inflatsiooniga, teha kiireid otsuseid sõjapõgenike vastuvõtmise korralduses, et me sügiseks ei oleks nende teemadega kriisis. Ja väga vastutustundetu on sellises olukorras tegeleda poliitmängudega. See on Eestile ohtlik.»

Kallas lisas pressiteate vahendusel, et koalitsiooni oskus omavahel suhelda ja poliitilise trikitamiseta ühiseid lahendusi otsida on tänasel hetkel kriitilise tähtsusega. Valitsemine ongi tema sõnul kriiside lahendamine ja peaminister peab suunama oma energia praegu tekkinud konflikti lahendamisse. «Sügavama valitsuskriisi tekkimine ja valitsuse vahetus on tänasel hetkel Eesti nõrgestamine.»

«Kaja Kallas ning Jüri Ratas - pange end ühte tuppa kinni ning leppige kokku, kuidas leida olemasolevatele kriisidele parim lahendus, selle asemel et keset sõda ja majanduslikult keerulist olukorda tekitada valitsuskriisi. Eesti vajab hetkel valitsust, mis on ühtne,» ütles Kallas.

Neljapäeva hommikul anti üle laste- ja peretoetuse seaduseelnõu, mille eesmärk on toetada Eesti lastega perede toimetulekut. Eelnõu kohaselt suureneb lapsetoetus 100 euroni iga lapse eest, lisatakse 700 eurot igakuist lasterikaste perede toetust neile, kes kasvatavad kolme kuni kuut last ning lisatakse 900 eurot igakuist lasterikaste perede toetust neile, kes kasvatavad seitset ja enamat last.