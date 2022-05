Riina Sikkut: koalitsioonipartneri suhtes kahtlemata väga alatu käik

Sotsiaaldemokraat ja rahanduskomisjoni liige Riina Sikkut ütles Postimehele, et lisaeelarve tegeleb liiga vähe eesti inimeste toimetulekuga, mistõttu sotsiaaldemokraadid Keskerakonna eelnõule alla kirjutasidki. Sikkut rõhutas siiski, et sotsiaaldemokraatidel on selline lastetoetuse eelnõu juba varem esitatud, seda küll lisaeelarvesse.

Lisaeelarve kohta ütles Sikkut, et sisuliselt peab ta seda õigeks, kuna «kahtlemata me soovime, et Ukraina võidaks ja peame oma kaitsevõime parandamiseks lisaeelarvega tegema lisakulutusi». Ta lisas, et tõsiseid probleeme tekitab 19-protsendiline inflatsioon, arvestades eesti inimeste suhtelist vaesust ja palgast palgani elamist ning esmatarbekaupade ja toiduainete hinna tõusu.