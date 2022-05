TÜLI EI LAHENE ⟩ Jüri Ratas: meie tahame selle eelnõu vastu võtta

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles lühiintervjuus Postimehele, et suhtles täna hommikul peaminister Kaja Kallasega (RE) telefoni teel, kuid nentis, et Keskerakonna eesmärk on jätkuvalt valitsuskriisi tekitanud perehüvitiste eelnõu vastu võtta.