FOTO ⟩ Vene suursaadiku autojuht vajutas välisministeeriumi tuletõrjealarmi

Välisministeeriumist selgitati Postimehele, et neil on väga keeruline öelda, kas autojuht teadis, et punane nupp on tuletõrjealarm või kas ta nupule kirjutatud tekstidest aru sai.

Nimelt ministeerium selgitas, et ust avav nupp on uksest teisel pool seina ääres ja iseenesest on võimalik, et inimene ei pruugi seda kohe märgata. Turvakaamera videost on küll näha, et Vene suursaadiku autojuhil oli segadus, kuidas ust lahti saada, ent see ei olnud paanika.