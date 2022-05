Peretoetuse eelnõu vastukaja: «See on Keskerakonna vastutustundetu otsus»

«See on Keskerakonna vastutustundetu otsus,» ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE) Postimehele. Ta selgitas, et tavapäraselt võetakse riigieelarve strateegia läbirääkimiste käigus riigile lisakohustusi, eriti siis, kui jutt käib nii ulatuslikust ja lisaks kasvavast – on ju indekseerimine eelnõusse sisse toodud – kohustusest, ja siis vaadatakse ka katteallikaid. «Riigieelarve strateegia arutelu algab augustis,» lausus Riisalo. «Reformierakond on öelnud: me oleme väga valmis neid arutelusid pidama, et vaesusriskis rühmi paremini toetada, aga seda tehakse nimetatud arutelu käigus.»