Tanel Kiik: minna nüüd tülli lastetoetuste tõstmise pärast oleks kentsakas

«Oluline on peretoetuste suurendamises kokku leppida, samal ajal pean mõistlikuks, et jätkaks sama valitsus, kuna meil on mitu kriisi. Minna nüüd tülli või valitsuse mõttes kriisi lastetoetuste tõstmise pärast oleks kentsakas,» rääkis Tanel Kiik Postimehele.

Ta rõhutas, et peretoetuse tõstmise puhul on neli erakonda ajaraami välja pakkunud ja see seaduse eelnõu soovitakse vastu võtta enne jaanipäeva. «See on aga mõistetav, sest siis uue riigieelarve prognoosidesse juba arvestada seda kulu, et siis ei pea sügisel debatti pidama,» lausus Kiik.