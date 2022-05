VIDEO ⟩ Jüri Ratas: arvan, et peaministril oleks mõistlik ultimaatum tagasi võtta

Kas jõuti mingisugusele konsensusele?

Ei jõutud. Arutame edasi. Me ei tea, mis edasi saab. Meil on hetkel teadmine, et peaminister Kaja Kallas (RE) on öelnud ultimaatumi, et kui see vastu võetakse, siis koalitsiooni ei ole. Meie soov ei ole seda koalitsiooni lõpetada. Meie soov on minna laste- ja peretoetuste eelnõuga edasi, et tõsta neid määrasid selles kiires hinnarallis. Sellel on suur kandepind riigikogus.

Millal eelnõu jõuab komisjonist riigikokku?

Komisjon täna otsustas, et esimene lugemine on 30. mail.

Kas lisaeelarve osas olete kokku leppinud, et usaldushääletuse peale lähete?

Eks seda kommenteerib peaminister, aga siin meil on kokkulepe olemas.

Ja Keskerakonna hääled ka peavad, et kui usaldushääletus tuleb?

Vastus on jah.

Kuidas te hindate, et mis see lahendus võib olla. Ultimaatumeid on mõlemast suunast pillutud, aga kas paistab valgust tunneli lõpus? Kas kumbki on valmis sammu tagasi astuma kompromissi suunas?

Meie küll ei ole ultimaatumeid esitanud. Me oleme öelnud, et see on oluline sisuline muudatus meie jaoks ja meie soov on, et see koalitsioon läheb edasi.

Mis need ultimaatumid on?