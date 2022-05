Valitsus lõpetab homsest ajutise piirikontrolli Eesti-Läti piiril

Ajutine piirikontroll oli kehtestatud Ukrainas eskaleerunud Venemaa sõjategevuse tõttu, et saada paremat ülevaadet Eestisse tulevates inimestest.

Jaani märkis, et praeguseks on Lätist saabuvate põgenike arv oluliselt vähenenud ning rändekanalid muutunud - enamik põgenikest saabub Eestisse Venemaalt, kuna sõjategevus käib Ukrainas peamiselt riigi idaosas. Viimastel päevadel on ministri sõnul Eestisse jõudnud Venemaalt keskmiselt ligi 300 põgenikku päevas, samal ajal Lätist alla 100. Neist põgenikest ligi pooled kasutavad Eestit transiidina.

PPA lõpetab ajutise piirikontrolli Eesti-Läti piiril Foto: Erakogu

Jaani ütles, et piirikontroll täitis oma eesmärgi ja Eesti sai Ukraina sõjapõgenike saabumise suurema laine ajal tarviliku ülevaate meile saabunud inimestest ning võimaldas juhatada nad efektiivselt vajalike teenusteni. «Piirikontrolli lõpetamine ei takista Ukrainast sõjategevuse eest lahkuvate inimeste piiril abistamist ja suunamist teenuste juurde ka edaspidi. Politsei patrullid jätkavad pisteliste kontrollidega piirilähisel alal ning kui selle kontrolli käigus tuvastatakse Ukrainast saabunud sõidukeid ja inimesi, siis on võimalik neid vajadusel nõustada. Tänan kõiki, kes piirikontrolli ajal oma panuse andsid ja tunnustan Eesti inimesi, et nad leppisid hea eesmärgi nimel ajutiste ebamugavustega,» sõnas Jaani.

Eestis on tänase seisuga 39 802 Ukraina sõjapõgenikku. Kokku oleme piiril vastu võtnud 64 148 põgenikku, kellest 24 346 inimest kasutas Eestit transiitmaana, liikudes edasi teistesse riikidesse.

Politsei- ja piirivalveamet lõpetas reedest, 13. maist massilise sisserände hädaolukorraplaani rakendamise ja sõjapõgenike abistamise juhtimise võttis üle sotsiaalkindlustusamet.

Hädaolukorraga võrreldes on suurim muudatus seotud vastuvõtupunktidega, mille asemel on alustanud tööd sotsiaalkindlustusameti ööpäevaringsed infopunktid Tallinna bussijaamas, senistes Tartu ja Pärnu vastuvõtupunktides ning Narvas. Infopunktis jagatakse esmast vajalikku infot Eestisse jäämise ja siit edasi liikumise kohta, samuti saavad infopunkti töötajad aidata vajadusel lühiajaliselt majutada neid sõjapõgenikke, kes vajavad vältimatut abi, seal hulgas Eestist edasiliikuvaid põgenikke.

PPA jätkab sisepiiri läheduses pistelise kontrolliga

Eesti taastas ajutise piirikontrolli sisepiiril tänavu märtsi alguses, sest toona saabus läbi Läti Eestisse iga päev ligi tuhat Ukraina sõjapõgenikku, keda PPA töötajad abistasid ja juhendasid. Tippajal saabus Eestisse Lätist ligi 2000 põgenikku päevas.

Tänaseks on Lätist saabuvate põgenike arv oluliselt vähenenud ning rändekanalid muutunud - enamik põgenikest saabub täna Eestisse Venemaalt, kuna sõjategevus käib Ukrainas peamiselt riigi idaosas. Viimastel päevadel on Eestisse jõudnud Venemaalt keskmiselt ligi 350 põgenikku päevas, samal ajal Lätist ligi 100. Neist põgenikest ligi pooled olid transiidil.

«See, et taastasime ainsa meie regiooni riigina sisepiiril kontrolli, andis meile palju parema ülevaate sellest, kui palju sõjapõgenikke reaalselt meie riiki saabub ning seda läbib,» rääkis Lääne prefekt Kaido Kõplas. «Praegu, kui siitkaudu tuleb põgenikke võrdlemisi vähe, on meil mõistlikum jätkata pistelise kontrolliga piiri lähedal, see aitab meil jätkuvalt omada ülevaadet rändetrendidest,» ütles prefekt.

Alates piirikontrolli taastamisest on politseinikud Eesti-Läti piiril suhelnud enam kui 38 000 Ukraina sõjapõgenikuga.