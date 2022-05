Isamaa Tallinna piirkonna esimeheks valiti Urmas Reinsalu

Reinsalu meenutas, et juba enne kohalike omavalitsuste valimisi rääkis Isamaa, et Tallinn vajab eestimeelset ja eestikeelset linnajuhtimist.

«Viimased kuud on selgelt näidanud, et Tallinna linnajuhid ei lähtu Eesti rahvuslikest huvidest. Isamaa seisab selle eest, et tuua tagasi väärtuspõhine linnajuhtimine. See algab eestikeelset haridussüsteemist, okupatsioonivõimude mälestusmärkide kõrvaldamisest ja linna ametiasutuste personalipoliitika ümber vaatamisest,» rääkis Reinsalu.