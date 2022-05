Tõnis Mölder ärgitab Reformierakonda peretoetuse eelnõud toetama

«Kutsun üles head koalitsioonipartnerit ning riigikogu suurimat fraktsiooni liituma laste ja perede toetamisega. Tänane olukord, kus peaminister on sidunud enda püsimise peaministritoolil lastega ja erakond on lubanud hakata laste tulevikku puudutavat eelnõu torpedeerima, on ennekuulmatu,» leiab Mölder. Ta lisas, et ükski poliitik ei tohiks oma ametikohta panna kõrgemale Eesti laste huvidest.

«Me ei pea parlamendis valima, kas Reformierakonna retoorika või Eesti perede ja laste tulevik,» lisas Mölder.

Ta meenutas, et Reformierakond on nõus eelnõud toetama, kuid vajavad selle aruteluks aega. «Peaminister Kaja Kallasel on olnud aega üle pooleteise kuu, et selle teemaga tegeleda. Viimastel nädalatel pole kordagi proovitud leida kompromissi ei koalitsiooni sees ega ka laiemalt eelnõu algatanud erakondade vahel,» märkis Mölder ja lisas, et Kallase ülesanne on lahendada ka poliitilist kriisi. «Kui see tema arvates on olemas.»

«Viimane viigileht langes Reformierakonnalt täna, kui sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ütles oma kirjas riigikogu sotsiaalkomisjonile, et tema isiklikult antud eelnõu ei toeta,» nentis Mölder.

Signe Riisalo sotsiaalkomisjonile: saan välja tuua mõned eelnõu kitsaskohad Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE) saatis kirjaliku vastuse riigikogu sotsiaalkomisjonile. «Valitsus ei ole arutanud ega kujundanud antud eelnõu osas seisukohta, seetõttu ei ole mul võimalik ametlikku seisukohta riigikogu sotsiaalkomisjonile esitada,» kirjutas Riisalo. Ta kinnitas, et sotsiaalministeerium teeb koostööd sotsiaalkomisjoni ametnikega perehüvitiste seaduse muutmise seaduse menetlemisel riigikogus. Signe Riisalo. Foto: Remo Tõnismäe «Saan välja tuua mõned eelnõu kitsaskohad: kuluka eelnõu katteallika puudumine, eelnõu loob kasvavad kulud tulevikku; rakendussätete puudumine eelnõus; ebaselge kolme ja enama lapse toetuse proportsionaalne vähenemine peres kasvava lapse täisealiseks saamisel, seejuures, kui kaua plaanitakse täisealise lapsega perele kolme ja enama lapse toetust maksta ning millisest summast arvestatakse kolmandik pere teise lapse täisealiseks saamisel,» kirjutas minister eelnõu miinustest sotsiaalkomisjonile. «Lõpetuseks ka eelnõu tehniline rakendatavus ja kehtivast seadusest kõrvale kalduvad lapsetoetuse maksmise eeldused,» lisas Riisalo. «Kokkuvõttes ei ole minul isiklikult võimalik kõnealust eelnõud sellisel kujul toetada, rõhutan, et see ei ole valitsuse seisukoht,» kirjutas Riisalo sotsiaalkomisjonile.

«Keskerakonna ühtne soov on liikuda peretoetuste eelnõuga lõpuni ning võtta see vastu enne jaanipäeva. Meie soov on jätkata koalitsiooni koos Reformierakonnaga, aga see eeldab usalduse olemasolu,» kirjeldas Mölder Keskerakonna huve. Ta rõhutas, et Keskerakond on valmis Reformierakonda usaldama.

«Reformierakonnal on aeg jonnimine lõpetada, taastada valitsuses töörahu ja liikuda üheskoos edasi. Vastasel juhul kriis süveneb ning probleemid ja lahkhelid lähevad liiga suureks,» rõhutas Mölder.

Michal: partneril tasuks pingutada valitsuse stabiilsuse hoidmisel

«Tõnis Mölder siiski veidi eksib, ehitades valikut laste ja valitsuse vahel – valik on vaid selles, milline valitsus teeb otsused, ka lastetoetuste otsused,» ütles Reformierakonna fraktsiooni liige Kristen Michal Postimehele.

Kristen Michal. Foto: Remo Tõnismäe

«Reformierakonna ajaloo üks parimaid otsuseid on olnud vanemahüvitise süsteemi loomine, seetõttu on vastuolu vaid viisis, mitte lastest ja peredest hoolimises,» rõhutas Michal.

Ta toonitas, et Kaja Kallas on korduvalt andnud sõnumi, et deeskaleerida saab olukorda see, kes eskalatsiooni käivitas. «Olen Kajaga samal arvamusel,» lisas Michal.

«Koalitsioon on vabal tahtel sündiv ja selle tahte ammendumisel lõppev koostöövorm. Hetkel on meie partner andmas vastuolulisi sõnumeid, soovides valitsuse püsimist, aga lahus poliitilisi otsuseid,» nentis riigikogulane.