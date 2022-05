Sotside pahameel: miks trügis hilisem peretoetuse eelnõu nende omast ette?

Sotsiaaldemokraadid olid täna riigikogus nädala töökava vaadates tusased – sotsist poliitik Kalvi Kõva märkis, et selle nädala päevakorras on kaks head eelnõu, kuid täna arutatakse nelja erakonna algatatud peretoetuse eelnõu ning sotside oma alles nädala lõpus. «Need on väga sarnased eelnõud,» märkis Kõva.