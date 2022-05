Peretoetuste eelnõu tekitatud poliitiline määramatus jätkub

Riigikogus läbis täna esimese lugemise perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu. Selle vastu olid vaid Reformierakonna fraktsiooni liikmed. Reformierakondlase Jürgen Ligi hinnangul on see seaduseelnõu väärt prügikasti viskamist. «Seal on mingid indekseerimised, mis oleks kui igavene maailmarekordi taotlemine peretoetuste osas. Mitte kusagil riigis sellist ülalpeetavust ei ole, mida see eelnõu pakub,» väljendab Ligi Postimehele oma nördimust ning lisab, et: «eelnõu on ka juriidiliselt käkk!»