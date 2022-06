OBSTRUKTSIOON ⟩ Reformierakond tegi perehüvitiste seadusele 2000 muudatusettepanekut

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juhi Mart Võrklaeva sõnul on nende eesmärk peatada eelnõu kiirustades läbisurumine kolmel põhjusel.

Esiteks tuleks laste ja perede parimal viisil aitamiseks pidada sisulist arutelu, nagu soovitas hiljuti Lastekaitse liit. «Tuleb küsida, kas ja millist toetust indekseerida, kas saab paremini aidata üksikvanemaga peresid, kas osa toetustesse minev raha teeniks lapsi paremini teenustena,» ütles Võrklaev.

Ta lisas, et Reformierakond soovib jätkuvalt arutada peretoetusi koos riigi teiste vajaduste ja võimalustega eelarvekõneluste raames.

«Lapsed vajavad teenuseid, haridust, tervishoidu, tuge vaimsele tervisele. Kui me paneme kõik ressursi otsetoetuste tõstmise peale, siis sinna ei pruugi raha jääda,» selgitas Võrklaev. Ta lisas, et Reformierakond toetab hinnatõusu tõttu peretoetuste ülevaatamist, aga tuleb arvestada, et seda ei saa teha riigi kõigi teiste vajaduste arvelt.

«Kolmandaks me ei taha anda võimalust lõhkuda valitsus ja tuua 30 aasta kõige keerulisemas julgeolekuolukorras riigijuhtimise juurde tagasi EKRE,» sõnas Võrklaev.

«Meie jaoks on arusaamatu, et koalitsioonipartner soovib opositsiooni häältega viia eelarvesse ligi 300 miljonit lisakulusid, aga eeldab, et valitsus jääb pärast seda samasuguseks. Ainus võimalus praeguse valitsusega jätkamiseks on, kui peretoetuste tõstmist arutatakse koos riigieelarvega,» põhjendas Võrklaev.

Tema sõnul on nüüd ka sotsiaaldemokraadid aru saanud, et laste ja perede olukorra päriselt parandamisega pole eelnõul pistmist, vaid see on algatatud ainult valitsuse lõhkumiseks.