Kristina Kallas: Eesti poliitiline juhtimine jooksis täiesti kinni, vaja on uusi valimisi

Ta lisas, et Eesti demokraatlik süsteem ei ole ette näinud olukorda, kus peaministripartei hakkab kasutama obstruktsiooni parlamendi töö peatamiseks. «Ööpäevade kaupa muudatusettepanekute menetlemine komisjonis, sajad istumistöötunnid riigikogus – ja kogu juhtimine seisab,» kirjutas Kallas sotsiaalmeedias.

«Demokraatias juhtub ikka, et süsteem jookseb kinni ja sellest väljasaamiseks on uued valimised, millega antakse mandaat taas rahva kätte teha uus otsus. Kui kokkulepet ei soovita, siis on lahenduseks erakorralised valimised,» leiab Kallas.