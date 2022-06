Keskerakond tegi sotsiaalkomisjonis lühiajalise vangerduse

«Tõnis Mölder kannab midagi ette ja nüüd üheks korraks vahetasime ära,» ütles Vassiljev Postimehele ja lisas, et see on peretoetuse eelnõu menetlemise ajaks ajutine vahetus: «Ilmselt kohe, kui see komisjon läbi saab. Ühekordne vangerdus.»