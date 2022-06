Siim Kallas: eile toimunu on ohusignaaliks eesti kogukonnale

Eelnõu järgi oleks lasteaia õppekeel alates kolmeaastastest lastest üldjuhul eesti keel ja aastaks 2027 peaks igas rühmas olema täiskohaga tööl vähemalt üks eesti keelt valdav õpetaja. Lasteaiapidaja otsusel võinuks rühmas lisaks eesti keelele kasutada ka teist õppekeelt või teisi õppekeeli, kuid eestikeelne õpe pidanuks olema tagatud vähemalt pooles ulatuses. EKRE ja Keskerakonna saadikute häältega hääletati see eelnõu menetlusest välja.

«Eile toimunu on ohusignaaliks Eesti kogukonnale, sest meie keelt ei taheta; eesti keele kasutamist takistatakse; endine Keskerakond on tagasi ja EKRE on liidus venemeelsetega, mis ei ole üllatus,» kirjutas Siim Kallas.