Ossinovski: Kallas tõmbas täna Ratase, Helme ja Seederi vandenõult suitsukatte

«Olen juba mõnda aega absoluutselt veendunud, et Jüri Ratase valitsus EKRE ja Isamaaga on juhtide tasemel kokku lepitud. Arvestades ärevat olukorda rahvusvaheliselt ning peaministri üsna kõrget toetust, ei saanud eeskätt Isamaa sellise valitsuspöördega lihtsalt nõustuda,» tõdes Jevgeni Ossinovski oma sotsiaalmeedias.

Ta lisas, et seda ei toetaks suur osa nende fraktsioonist ning tõenäoliselt ka valijaist. Lisaks arvab Ossinovski, et Ratas võis peljata ka kriitikat, et kuidas ta nüüd, sõja ajal, oma «võimuiha süüdimatult rahuldab».