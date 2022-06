VIDEO ⟩ Piisk karikasse: just see hetk pani Kaja Kallase kahtlema Keskerakonnas

Tänasel pressikonverentsil küsiti Kallase käest, mis oli see viimane piisk, mille põhjal ta otsustas, et see valitsusliit enam ei jätka.

«Seal oli kaks piiska. Kui te küsisite (pöördus Postimehe ajakirjaniku Sander Punamäe poole – toim) Jaak Aabilt, et kas ta käis valitsuse vastase tööga ja ütles fraktsioonile, et hääletage selle vastu. Ma olin üllatunud. Kui te küsisite talt üle, siis üha enam nägin, et tegelikult mu valitsuse sees on ministrid, kes valitsuse tööd õõnestavad,» vastas peaminister Kallas.

«See oli esimene piisk ja teine oli Jüri Ratase väljaütlemised «Esimeses stuudios». Loomulikult on see suure riskiga otsus ja on väga tõenäoliline, et võidakse mulle teha umbusaldus – aga ma tegutsen siiras usus, et panna kokku uus valitsus,» lisas Kallas.