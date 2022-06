Kiik: Keskerakond otsustas alustada võimukõnelusi EKRE ja Isamaaga

«Seitse Keskerakonna ministrit on vabastatud päevapealt, mis on päris pretsedenditu,» rääkis Kiik «Aktuaalse kaamera» stuudiointervjuus.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles reede õhtul, et peaminister Kaja Kallase otsus lõpetada koalitsioon ja vabastada Keskerakonna ministrid ametist, tähendab olukorda, kus kõik parlamendierakonnad peavad pingutama uue toimiva valitsuse moodustamiseks. «Keskerakonna juhatus otsustas konsensuslikult, et ajal, mil Eesti inimesed seisavad silmitsi enneolematu inflatsiooniga ning välja on vaja töötada toimetulekut toetavad maksu- ja sotsiaalmajanduslikud meetmed, tuleb erakonnal leida ühisosa teiste poliitiliste jõududega,» ütles Ratas.