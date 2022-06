Liia Hänni: alanud on riigiõiguslik test

Kas siit järeldub, et me võime uue valitsusliidu saada ilma, et see läbiks Riigikogus usaldushääletuse, küsib Hänni. Tema hinnangul on esimene samm sellise tõlgenduse suunas on juba astutud eilse pretsedendiga, kui senine koalitsioonipartner arvati valitsusest välja. «Loomulikul viisil võib vähemusvalitsus tekkida ühe koalitsioonipartneri lahkumisega valitsusest, aga väljaheitmine peaministri ettepanekul on midagi muud.»