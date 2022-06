GALERII JA VIDEO ⟩ Sotsid võtsid Reformierakonna läbirääkimiskutse vastu

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus andis erakonna esimehele mandaadi alustada kõnelustega eeldusel, et ka Isamaa erakond on nõus läbirääkimistega liituma ja sisuliselt uut koalitsiooni moodustama.

«Eelseisvat keerulist sügis-talve ning raketina kerkivaid hindu silmas pidades on sotsidel moraalne kohustus pakkuda valitsuse tasandil lahendusi, mis kaitsevad Eesti elanike toimetulekut keerulisel ajal. Inimeste toimetulek on meie riigi sisemise julgeoleku ja stabiilsuse absoluutne eeldus. Riik on kaitstud kui inimene on kaitstud,» ütles sotside juht.