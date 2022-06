Raul Rebane Isamaa valikutest: vale otsus võib priskest pruudist teha lootusetu vanatüdruku

Meediaekspet Raul Rebane, kommenteerides meedias laialt kajastatavat Isamaa võimalust olla kaalukeeleks erinevate koalitsioonide sünni vahel, ütles, et Isamaa võimalused on taktikalised ja tekkinud eriolukorra tõttu.

Rebane toonitab oma Facebooki postituses, et Isamaal on riigikogus 12, mitte 24 häält – tõsiasi, millega nad peavad samuti arvestma. «Ükskõik, keda Isamaa ka ei valiks, on see üheksaks kuuks. Praegused ministrikohad on õletuli, järgmiste valimiste tulemus kapital,» kirjeldab ta kujunenud olukorda.