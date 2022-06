Abiellumisavaldus võib varsti saada ka digitaalse vormi

Õiguskomisjoni esimehe Marek Jürgensoni (KE) sõnul saab kehtiva seaduse järgi nii abiellumis- kui ka lahutusavaldust esitada vaid perekonnaseisuasutuses või vaimuliku juures.

«Aeg on edasi läinud ja praegu tundub loomulik, et oma digiteenuste üle uhke riik võimaldab neid avaldusi esitada ka e-kanali kaudu. Eelnõu järgi saab digiallkirjaga kinnitatud abiellumis- ja lahutusavalduse veebi teel esitada ka notarile,» lausus Jürgenson.

Komisjoni liige Anti Poolamets (EKRE) märkis, et eelnõu järgi saab minister oma määrusega täpsustada, millal ja millised kasutajarühmad e-teenust kasutada saavad. «Kui abielluja on muu riigi kodanik ja tema perekonnaseisuandmed pole rahvastikuregistris, siis võib olla vaja esitada lisadokumente, mille esitamiseks e-teenuse loomine on keeruline. Minu hinnangul on mõistlik, et veebi teel saavadki avaldust esitada vaid Eesti kodanikud. Elektroonilise avalduse esitamise võimalus ei tohiks kasvatada fiktiivabielude sõlmimise riski,» sõnas Poolamets.

Abielu sõlmitakse endiselt ametniku või vaimuliku juures

Istungil toodi välja, et kavas on luua ka elektrooniline broneerimissüsteem, mille kaudu saaks perekonnaseisuametis abiellumiseks aja broneerida. Osutati veel, et jääb alles kehtivas seaduses sätestatud kaheetapiline abielu- ja lahutusmenetlus, mis tähendab, et abielu saab sõlmida jätkuvalt vaid isiklikult perekonnaseisuametniku, notari või vaimuliku juures ning ka lahutuspäeval tuleb minna isiklikult perekonnaseisuametisse kohale.

Eelnõu on seotud digi- ja e-riigi arendamisega ning eesmärgiga muuta teenused sündmuspõhiseks. Elektroonilise abiellumis- ja lahutusavalduse esitamise võimaluse loomine on vajalik eeltingimus, et abielu ja lahutuse kui elusündmustega seotud teenused liita ühtseks ja mugavaks sündmusteenuseks. Kavas on lisada sündmusteenuse juurde ka automaatne nimevahetus ning võimaldada ka nimevahetusega seotud uute dokumentide taotlemist.