VIDEO ⟩ Jüri Ratas: me ei lähe igasugusesse koalitsiooni

«Me panime oma seisukohad lauale,» rõhutas Ratas ajakirjanikele. Ta loetles, et kui see koalitsioon peaks sündima, siis Keskerakond toetab Eesti inimesi energiakriisis, jätkab pensionitõusuga ning Ukraina ja ukrainlaste toetamisega.

«Me ei lähe igasugusesse koalitsiooni, me võime ka minna opositsiooni. Kui arvatakse, et me kardame erakorralisi valimisi, siis me ei karda ka neid,» lausus Ratas.