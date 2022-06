Tõnis Lukas: partnerite hülgamise jutt oli mõeldud Reformierakonna noomimisena

«Ma olen täiesti kindel, et me paneme selle valitsuse kokku ja ka Reformierakond suudab vähemalt üheksa kuud truudust pidada,» ütles Tõnis Lukas eile ETV saate «Esimene stuudio» lõpus. Kui saatejuhid soovisid täpsustust, kumma valitsusliidu Isamaa valib, siis sellele Lukas enam ei vastanud. Täna selgitas Lukas Postimehele, et see oli öeldud iroonilises võtmes.