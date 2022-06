Seeder: läheme ühte või teise valitsusse, opositsiooni me ei jää

Tervis taastub, operatsioon õnnestus ja ma loodan, et järgmise nädala alguses saan ma haiglast välja kodusele taastusravile, nii et minuga lähevad asjad järjest paremaks. Loomulikult ei arvestanud ma sellega, et just sellel operatsiooni ajal ja järgsel perioodil saab olema Eestis vaata et kõige kibedam poliitiline aeg viimase aasta jooksul. Operatsioon oli varasemalt planeeritud just juuni algusesse, kui riigikogu lõpetab oma korralise istungjärgu ja saabub veidi rahulikum aeg, kus ma saan taastuda. Aga läks vastupidi. Ajakirjanikud ei ole loomulikult sellest nüüd küll süüdi. Ajakirjanikud teevad oma tööd. Õnneks on teaduslik-tehniline revolutsioon olnud nii võimas, et isegi haiglas viibides saab ikkagi olla erakonna koosolekutel suhelda erakonna liikmetega.