Gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamine on piirkondades erineval kaugusel

Ka kohalike omavalitsuste koostöö ja koolivõrgu nõunik Piret Sapi sõnul annaks kindla ja selge suuna gümnaasiumivõrgu korrastamisele see, kui seaduses liigutaks selge vastutuse määratlemiseni, sest hetkel see määratlus seaduses puudub.

«Kui saab selgelt määratleda riigikogu tasandil, et keskhariduse vastutus on riigil, siis see annaks haridus- ja teadusministeeriumile volituse hakata kohalike omavalitsustega läbi rääkima üleminekuperioodist, halduslepingute sõlmimisest, sest täna meil selleks volitus ei ole,» kommenteeris praegust olukorda Sapp.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu haridus- ja noorsootöö nõunik Hille Ilves andis istungil ülevaate võimalikest probleemidest, mis koolivõrgu korrastamist takistavad. Selleks viis ta läbi küsitluse kohalike omavalitsuste hulgas, kus uuris, kas on läbi viidud koolivõrgu korrastamine, millised on probleemid korrastamise läbiviimisel ja kas motivatsiooni pakkus HTMi poolt pakutav koolivõrgu korrastamise toetus.

Küsitlusele vastas 58 omavalitsust ning nende vastustest selgus, et üks koolivõrgu korrastamist takistusi on vastasseis korrastamisele nii kohaliku taseme poliitikas kui ka elanike hulgas. Ilvese sõnul võib seda põhjendada asjaoluga, et elanikkonnale on vähe selgitatud ja kirjeldatud korrastamise protsessi ning neid ei ole piisavalt sellesse kaasatud.

Samuti võib koolivõrgu korrastamisel muutuda takistuseks ressursside vähesus ning pikad vahemaad. Ilves selgitas, et tähelepanu tuleb pöörata ka transpordiprobleemide lahendamisele, et õpilastel oleks võimalik õppeasutusteni hõlpsalt jõuda.

Küsitlusest tuli ka välja, et koolivõrgu korrastamine on piirkondades erineval kaugusel. Osades piirkondades on koolivõrku korrastatud juba alates 2000ndates aastatest, kuid samas oli paljudes koolides korrastamise protsess kavandamisel või pooleli.