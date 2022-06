Ligi: tohutult inspireeriv on näha partnerit tulemas koalitsiooniläbirääkimistele hapu näoga

Uuenduslik oli ka Sibula jutt, et kui läbirääkimispartneritest kellelgi on peaminister, pole nad võrdsed. Kuidas see küll teisiti saaks olla, ei tea. Sest ka tagasi astunud peaminister jääb peaministriks edasi kuni järgmise ametisse asumiseni, järgmine ent selgub alles pärast, mitte enne läbirääkimisi. Seepärast on ka Isamaa koalitsiooni kutsunud peaminister, seda nii 2007, 2011 kui 2019.

Muidugi võib poliitikas seada eesmärgiks uue reaalsuse, aga inimühiskonnast on üldiselt teada, et enda maailma keskmesse seadmine võib töötada ainult teistest tugevamal, ent ainult lühiajaliselt. Ja et kokkusaamistel tasub menüüsse valida mahedamaid roogi kui üks toores köögivili, mis silmad vett jooksma paneb. Aga nojah, pärast teda ilmus eetrisse ajakirjanik ütlema, et tal on täiesti kama, mis valitsus meil on. Aga miks peaks su arvamus siis üldse eetrit enda käes hoidma ja kedagi huvitama, kui sind ennast ei huvita? Rääkigu need, kes hoolivad ja põhjendavad.