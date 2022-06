Erikomisjon hakkab juhuvalemiga kontrollima KOV-idesse valitute huvideklaratsioone

«Kontrollitavate riigikogu liikmete ja 2022. aastal esimest korda oma huvid deklareerinud kohalike omavalitsuste esindajate leidmiseks koostame juhuvalimi. Kontrollitavad ei pea kartma, huvide deklaratsiooni abil ei otsita süütõendeid korruptsiooni kohta, vaid see on eelkõige enesekontrolli meede,» sõnas Sikkut.

Erikomisjoni aseesimees Valdo Randpere (RE) märkis, et deklaratsioonid on avalikud, mis tähendab, et neil on distsiplineeriv mõju, küll aga nentis ta, et kahjuks tuleb neid kontrollida käsitsi.