Marko Mihkelson: Vene duumast tulevatesse ähvardustesse tuleb suhtuda väga suure koefitsiendiga

Venemaa riigiduumas on hakatud rääkima, et Moskva peaks võtma tagasi Leedu, Eesti, Läti ja Ukraina iseseisvumise tunnustamise. Need jutud on jaburad, kuid näitavad idanaabri impeeriumi- ja sõjameelsust, leiab riigikogu liige Marko Mihkelson.