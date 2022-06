Jüri Ratase soovitus: kõik oluline tuleb selguse huvides koalitsioonilepingusse kirja panna

Esimesena märkis Ratas postituses, et on väga positiivne, et eile õhtul arutasid SDE, Isamaa ja Reformierakond haridusteemadel kauem, kui oli planeeritud.

Ent pressikonverentsil ei saanud Ratas oodatud vastust oma küsimusele, millised on haridusvaldkonnas konkreetsed eesmärgid ja tegevused. «Ühtegi lahendust kuulda ei olnud. Kahtlemata on oluline, et eesti keele õpe paraneks ja lapsed saaksid kvaliteetset haridust,» kirjutas Ratas. Keskerakonna esimees rõhutas, et just nende erakond on alati seisnud eestikeelse hariduse eest.

«Ainuüksi loosungid ega kuupäevad eesti keele õpetajaid juurde ei too ega loo lastele võimalusi, mida lapsevanemad sooviksid kasutada juba praegu – õppida eesti keelt ja eesti keeles. Kuigi sellist muljet on püütud ka peaministrierakonna poolt jätta. Paraku on vastav ettevalmistus jäänud tegemata,» leiab Ratas.

Tema sõnul tuleb enne tähtaegade kehtestamist lahendada õpetajate riikliku koolitustellimusega seotud küsimused ja panustada eesti keele õpetamisele, luues ka vastavad õppekavad, materjalid ja kindlustada rahastus. «Loodan, et kõik osapooled sellega ka arvestavad ja mõistavad tänast reaalsust,» märkis Ratas.

Ratas tõi välja ka kõrgkoolide rahastuse, millest osapooltel oli Ratase sõnul vaid põgusalt juttu. «Tuletan meelde, et teema tõstatus juba aasta alguses, kuid Reformierakond on lahendust pidevalt edasi lükanud. Uue õppeaasta alguseni on jäänud kaks ja pool kuud, kuid kõrgkoolides valitseb teadmatus tuleviku osas,» lausus Jüri Ratas. Ka selle punkti juures räägib Ratas, et Keskerakond seisab tasuta kõrghariduse eest.

«Tunnustan ühtlasi sotsiaaldemokraate, kes jõudsid eile teatada, et nende kindel nõudmine on kõikidest kärbetest loobumine. See on õige suund,» kirjutas Ratas sotsidele.

Ta lisas, et just praegustes kriisides on oluline toetada Eesti inimeste toimetulekut ning rakendada meetmeid hinnatõusu peatamiseks ning inimeste hakkamasaamiseks tulevasel kütteperioodil. «Saab näha, kas Reformierakond on oma jäikadest põhimõtetest selles küsimuses loobunud või tuleb sotsiaaldemokraatidel tõdeda, et nende jõud Reformierakonnast üle ei käinud,» kirjutas Ratas.