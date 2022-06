Keskerakond taotleb kütuseaktsiisi langetamiseks erakorralist riigikogu istungit

Praegu on pliivaba bensiini aktsiisimäär 563 eurot 1000 liitri kütuse kohta. Eelnõu järgi langetataks aktsiisimäära Euroopa Liidu miinimumtasemele ehk 359 eurole. Tarbijatele toob see umbes 25-sendise hinnalanguse. Diislikütuse aktsiis on kehtiva seaduse järgi 372 eurot 1000 liitri kohta ning ettepanek on see langetada 330 eurole.