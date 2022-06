Ööistungit ei tulegi: Keskerakond ja EKRE väsisid ära

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev selgitas Postimehele, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Keskerakond tegid ettepaneku riigikogu istungi lühendamiseks ning nad (EKRE ja Keskerakond - toim.) seda ka toetasid.

Mart Võrklaev. Foto: Tairo Lutter

«See, mida Reformierakond on algusest peale öelnud, et peretoetuse eelnõu on kiirkorras Riigikogu menetlusse antud ning koalitsiooni lõhkumiseks; on vigane ja seda sellisel kujul vastu võtta ei saa, kuna vajame laiemat arutelu riigi, perede ja laste vajaduste arvestamiseks, siis sellele vaieldi ju vastu ja öeldi, et see tuleb igal juhul enne jaanipäeva ära teha. Täna näeme, et vastasseis mitte korrektse eelnõu vastuvõtmisel on oma eesmärki täitnud,» selgitas Võrklaev.

«Keskerakond ja EKRE loobusid sellest võitlusest ja otsustasid istungit lühendada - sellega ma loeksin obstruktsiooni lõppenuks,» lisas Võrklaev ja täiendas, et sisuliseks aruteluks tuleb võtta aega ning seda Reformierakond teebki koos Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga ja Isamaaga. «Ma loodan, et me jõuame seal eduka kompromissini,» lisas Võrklaev.

«Mul on hea meel, et kahjuks küll läbi ekstreemsete vahendite, ent me saime ära hoida läbimõtlemata ja mitte korrektsete otsuste vastuvõtmist riigikogus,» rõhutas Võrklaev.

2. juunil kinnitas sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka (KE), et vähemalt kolmel erakonnal on tungivalt soovi ja jaksu menetleda peretoetuse eelnõud ka ööistungitel.

«Mina tean seda, et riigikogu liikmetel, vähemalt kolmel parteil, on suur tahe menetleda seda ka ööistungitel. Nad saavad aru, et see on jantimine, aga vajalik,» jätkas Kotka.