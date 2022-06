Keskerakond tegi valitsusele ettepaneku tulla välja uue toetusmeetmete paketiga

Aas paneb Reformierakonnale südamele, et lahenduste väljatöötamisega tuleb tegeleda juba praegu. «Juba tänane, 20-protsendiline inflatsioon on meie ühiskonnale ja majandusele tõsine väljakutse ning selge on see, et olukord muutub veelgi keerulisemaks. Inimeste reaalsissetulek ning ostujõud vähenevad, samas kui energiakandjate ja toiduainete hinnatõus suureneb. Paari kuu pärast on meil käes totaalne kriis,» hoiatab ta.