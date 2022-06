Reformierakond: keskid jäid Tallinna punamonumentide teisaldamise eelnõus üksi

Ühtlasi tõi ta välja, et need monumendid, mis on matmispaikadel, tuleb vastavalt sõjahaudade kaitse seadusele koostöös kaitseministeeriumi ja sõjahaudade komisjoniga võtta kaitse alla.

«Eesti Vabariigi pealinna linnaruum ei saa olla koduks sümbolitele, mis taastoodavad «nõukogude liidu hiilguse oreooli». Linnavõimul peab Michali sõnul olema alustuseks selge ülevaade, kui palju punamonumente linnas on ja kus need asuvad, ning seejärel saab asuda tegema ettevalmistusi nende teisaldamiseks sobivamatesse asukohtadesse. «Soovitatavalt muuseumidesse, kus neid ei riivaks silma, vaid selgitaksid okupatsioonivõimu kurjuse tähendust Eesti ja teiste vaba maailma rahvaste ajaloos,» lisas ta.

Keskerakond ei saa täpsest soovist aru

Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Helve Särgava märkis varem rahvusringhäälingule, et neile jääb selgusetuks, mida tegelikult nõutakse — kas jutt on kaitseministeeriumi hallata olevatest sõjahaudadest, Filtri tee kalmistul asuva pronkssõduri uuesti teisaldamisest või Maarjamäe memoriaali lammutamisest, mille osas on ka arhitektid ja mitmed eksperdid leidnud, et see väärib säilitamist ning rekonstrueerimist? Viimast ei saa tema sõnul linnavalitsusel ka nõuda.