«See tekitas küll nõrgema krooni, kuid andis tugevama puhvri»

Rahareformikomitee liige Ardo Hansson ütleb, et teadmine reformi õnnestumisest võttis natuke aega. «Alguses olid kõik õnnelikud – meil on uued ilusad rahatähed! See kestis paar nädalat. Siis tundsin nagu mingit pettumust, sest ega elu ju kohe oluliselt paremaks ei läinud.»