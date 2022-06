Kas tasuta ühistransport kaob? Tekkiv võimuliit võib asja üle vaadata

Siin võib takistuseks osutuda liiga lühike valitsemisperiood enne valimisi ning ega ka erakondade vahel otsest konsensust ei paista veel.

«Ühistranspordiprojekt on väga madala kasuteguriga, aina kallineb ning ma näen küll, et see võiks olla üks katteallikas mõistlikumatele kulutustele,» lausus reformierakondlane Jürgen Ligi.

Urmas Reinsalu jäi taas vaoshoituks: «Tasuta ühistranspordi kaotamise osas otsust langetatud ei ole. Aga põhimõtteliselt, Isamaa hinnangul... See ei ole olnud Isamaa valimislubadus, ma väljendan nii.»

«Ühistransport on mõistlik üle vaadata küll,» usub sotside juht Läänemets. Ta nendib, et kui Kaja Kallas on teinud ettepaneku seda kärpida, siis sotsid teinud vastupidise ettepaneku liinivõrku tihedamaks teha.