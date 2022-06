Bolt skeemitab kulleriäris maksudega

Eesti seadused ütlevad, et kui firma või asutus (tehnilise terminiga juriidiline isik) maksab eraisikule millegi tegemise eest raha, peab firma selle makse pealt kinni pidama tulumaksu ja tegelikult (kui tegu on töösuhtega) maksma ka sotsiaalmaksu. Bolt maksab toidukulleritele, et need viiksid toitu restoranidest inimestele koju, aga makse Bolt ei tasu. Selle asemel on ettevõte pununud toidukulleriäri ümber keerulise ja mitmeti mõistetava juriidilise skeemi, mille tulemuseks on maksuvaba tsooni loomine.