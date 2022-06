Väiksed laenutushüvitised nörritavad kirjanikke, kultuuriministeerium laiutab käsi

Luure tõi välja, et eelmisel kahel aastal olid laenutushüvitised suuremad koroonapandeemia kriisileevenduse pärast. See vastab tõele, et kriisileevendusena sai Autorihüvitusfond 2020. ja 2021. aastatel maksta täiendavat hüvitist, kuid sel aastal osutus laenutushüvitis väiksemaks ka koroonapandeemiale eelnenud aastatest. Autorihüvitusfond toob oma kodulehel välja, et kultuuriministeerium on laenutushüvitisteks eraldanud ajaloo kõige väiksema summa.