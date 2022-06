Kõlvart Tallinna haigla rahastuse kaotamisest: selliseks stsenaariumiks me valmis ei olnud

«See on muidugi huvitav, et me saime selle meedia kaudu teada,» kommenteeris Kõlvart esmalt. «Tegelikult viimased kuud valmistasime ministeeriumiga koostöös rahastamise lepingu, mis sai eile linnavalitsuse istungil ka kinnitatud. Ja täna saame meedia kaudu teada, et rahastus võetakse ära,» nentis ta.