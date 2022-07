FOTOD ⟩ Liina Kersna esitas peaminister Kaja Kallasele lahkumisavalduse

«Hindan Liina tööd haridusministrina väga kõrgelt. Valitsuse üks peamisi eesmärke oli hoida koroonaviiruse ajal koolid lahti, et lapsed saaksid haridust, samuti oli võimalus koolis käia oluline laste vaimse tervise jaoks. Liina täitis selle eesmärgi ning enam kui 100 000 last said koolis käia,» ütles Kallas.

«Otsus kiirkorras hankida teste, mida uuritakse, oli valitsuse teadlik otsus, mis langetati toonase parima teadmise kohaselt. Otsus, mille haridus- ja teadusminister pidi koolide lahti hoidmiseks langetama, tulenes sotsiaal- ja tööministri tegematajätmisest ning see vigade parandus tuli koolide lahtihoidmiseks teha kiiresti. Igal päeval oli kriitiline tähtsus,» lisas peaminister.

«Kuna prokuratuur alustas testihanke suhtes uurimise, on mõistetav, et Liina soovib ministri ametist tagasi astuda. See on märk heast poliitiliselt kultuurist, sest sellises olukorras ei saa pühenduda 100 protsenti oma tööle. Loodan, et prokuratuur jõuab uurimisega tulemusteni võimalikult ruttu ja selgus selles küsimuse saab majja,» rääkis Kallas.

Peaministri sõnul ei vii ta Liina Kersna tagasiastumise avaldust veel lähiajal presidendile, sest praeguses olukorras on mõistlik ära oodata, kuhu jõuame koalitsioonikõnelustega.

«Seni, kuni pole uues koalitsioonis kokku lepitud, ei ole mõtet panna ametisse uut ministrit. Seni jätkab Liina Kersna haridus-ja teadusministri ülesannete täitmist,» lausus Kallas.

Liina Kersna ütles oma avalduses, et haridus- ja teadusministeerium tegi otsuseid teadmises, et need on seadusega kooskõlas. «Teeme igakülgselt koostööd nii rahandusministeeriumi kui riigiprokuratuuriga, et selgus saabuks võimalikult ruttu. Tõenäoliselt võtab menetlus siiski aega. Seetõttu annan teada, et pean õigeks haridus- ja teadusministri ametist tagasi astuda.»

«Muidugi olen ma pettunud ja kurb. Minu ametiaeg haridus- ja teadusministrina ei oleks pidanud niimoodi lõppema,» kirjutas Kersna eile sotsiaalmeedias.