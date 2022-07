VIDEO ⟩ Varem teravalt Kersnat kritiseerinud Reinsalu peaministri lükkest: see oli tema poliitiline valik

«Jõudsime ühiselt järeldusele, et üleminek eestikeelsele haridusele kõigil haridustasemetel tuleb paika panna seadusega ja see üleminekuperiood ehk ettevalmistav faas peab algama juba sellel aastal, sellel sügisel vastuvõtva seadusega ja tegevuskavaga,» rääkis Reinsalu Postimehele.

«Meie arusaam on kahtlemata see, et tulevikus me jõuame selleni välja, et Eestis ei ole venekeelseid koole. Aga kindlasti haridustee valikute osas lapsevanematele, mis puudutab konkreetse kooli valikut, mingit ettekirjutust või kitsendust me ei soovi anda,» selgitas Reinsalu.